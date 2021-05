Fiscus mag geïmporteerde auto’s met hoge uitstoot zwaarder belasten

Binnenland

11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie

In totaal 11.000 gedupeerde toeslagouders krijgen op 1 mei de door het kabinet beloofde 30.000 euro schadevergoeding. Dat zegt demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) donderdagavond in het ’notulendebat’ in de Tweede Kamer.