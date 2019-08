Jarige prinses Irene: ’Vier wat er wél is!’

Prinses Irene tijdens het overleg over NatuurWijs met de Tweede Kamer-commissie. Ⓒ FOTO MARTIJN BEEKMAN

„Waarom zeuren over wat er niet is, laten we vieren wat er wél is”, zei prinses Irene ooit. Zijzelf is er vandaag tachtig jaar. Het wordt over anderhalve maand met het hele land gevierd in het Amsterdamse theater Carré: een keur aan bekende artiesten geeft dan een voorstelling over de natuur. Hoe kan het ook anders bij de groenste tante van koning Willem-Alexander.