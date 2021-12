Stekker er ook uit bij Sepa Green Energy: 20.000 klanten in de kou

Video

Dries Roelvink in zak en as: 'Afgewezen in mailtje'

Dries Roelvink had één droom voor 2022: Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar nu dinsdag bekend is geworden dat S10 namens ons land naar Turijn gaat, zit de volkszanger in zak en as. Jeroen Holtrop zocht Dries op.