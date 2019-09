AEX klimt aan hand van ASML weer boven 570

De AEX-index noteerde daarop rond kwart voor 0,6% winst op 572,14 punten. De AMX-index koerste toen 1,1% hoger bij 835,67 punten.

Beursnieuwkomer Prosus dat met een introductiekoers van €58,70 naar het Damrak knalde meer dan 25% omhoog naar €74,46. Met een beurswaarde van circa €120 miljard is Prosus daarmee na Shell en Unilever het grootste genoteerde fonds geworden. Volgens JPMorgan heeft Prosus een weging in de AEX van 2,8% tot 4,4%, afhankelijk van wat er met de zogeheten free float van aandelen gebeurt.

Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, benadrukt dat het om een spectaculair beursdebuut van Prosus ging. „Er is ook een grote onderwaardering van techfondsen in Europa. Naast het grote belang in het Chinese technologiebedrijf Tencent, waar wij positief gestemd over zijn, heeft Prosus ook belangen in maaltijdbezorger Delivery Hero en grote internetplatforms in opkomende landen, zoals in Rusland en Indië. Ik verwacht dat Prosus bij de volgende herindeling zijn opwachting zal maken in de AEX.”

Moederbedrijf Naspers houdt een belang van 73% in de holding Prosus, 27% wordt onder de huidige aandeelhouders van Naspers verdeeld. Er zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven, het is een zogeheten direct listing. Beleggers klaagden vooraf over de stemverhoudingen bij de Naspers-dochter.

Naspers zelf verloor ruim 7% op de Zuid-Afrikaanse beurs.

In Europa zat de stemming er aardig in. De Duitse DAX steeg 0,8%, de CAC in Parijs won 0,5% en de FTSE in Londen pluste met 0,9%.

Brentolie noteerde 0,6% hoger bij $62,75 per vat. De euro zakte in aanloop naar de belangrijke ECB-vergadering van donderdag een fractie en bleef net boven $1,10. Cryptomunt Bitcoin bleef net boven $10.000. De rente op de Duitse tienjarige staatsobligatie noteerde iets hoger naar -0,529%.

Verder is het vooral wachten op het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) dat morgenmiddag naar buiten komt, stelt Versteeg. Hij wijst er op dat de recente opleving bij de bankaandelen in de hand wordt gewerkt door de verwachting in de markt dat de ECB met verzachtende omstandigheden zal komen voor de Europese bankensector.

Arcelor in trek

Bij de hoofdfondsen reageerde staalmaker ArcelorMittal (+1,8%) op het bericht van Bloomberg dat het zijn constructieonderdeel voor €700 miljoen zou verkopen.

IMCD boekte een koerswinst van 2,7%. De nieuwe koploper Aalberts dikte 2,9% aan.

De financiële waarden zaten ook in de voorhoede. ING en ABN Amro kregen er beide 1,4% bij. NN Group koerste 1,7% hoger.

Chipmachinemaker ASML won 1,4%. Volgens Versteeg kreeg de chipsector de wind in de rug geholpen door het nieuws dat Apple de nieuwe iPhone 11 tegen een iets scherpere prijs dan voorheen in de markt heeft gezet, waardoor anlisten de verkoopvolumes opwaarts hebben bijgesteld. „Dat is ook goed nieuws voor semiconductor-industrie.”

Zwaargewicht Shell steeg 0,2% ondanks dat HSBC het energieconcern van zijn kooplijst haalde.

Ahold Delhaize ging 0,7% vooruit. Sectorgenoot Carrefour ontkende een bod op concurrent Casino te hebben gedaan.

Wolters Kluwer daarentegen werd 1,7% minder waard.

Bij de middelgrote fondsen zette bodemonderzoeker Fugro de opmars stevig voort. De koers van de bodemonderzoeker steeg 3,3%.

AMG (+1,4%), leverancier van metalen, kreeg steun van ING-analisten, die hogere prijzen voor zijn lithium-verwerking verwachten.

Vastgoedfonds Eurocastle kocht voor €60 miljoen eigen aandelen in.

Bij de smallcaps ging Kiadis Pharma met nog eens 8,5% in waarde terug.

