ASML helpt AEX ruim boven 570

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 0,8% winst op 571,96 punten, het hoogste niveau sinds eind juli. De AMX-index koerste toen 0,7% hoger bij 832,77 punten.

Beursnieuwkomer Prosus dat met een introductiekoers van €58,70 naar het Damrak knalde iets meer dan 25% omhoog naar €74,34. Met een beurswaarde van circa €120 miljard is Prosus daarmee na Shell en Unilever het grootste genoteerde fonds geworden. Volgens JPMorgan heeft Prosus een weging in de AEX van 2,8% tot 4,4%, afhankelijk van wat er met de zogeheten free float van aandelen gebeurt.

Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, benadrukt dat het om een spectaculair beursdebuut van Prosus ging. „Er is ook een grote onderwaardering van techfondsen in Europa. Naast het grote belang in het Chinese technologiebedrijf Tencent, waar wij positief gestemd over zijn, heeft Prosus ook belangen in maaltijdbezorger Delivery Hero en grote internetplatforms in opkomende landen, zoals in Rusland en Indië. Ik verwacht dat Prosus bij de volgende herindeling zijn opwachting zal maken in de AEX.”

Beleggers op het Damrak trokken zich op aan het nieuws dat China een aantal Amerikaanse agrarische producten waarop vorig jaar een importtarief van 25% was ingesteld, voor een jaar heeft vrijgesteld. „Deze stap zal vooral te maken hebben met de impact die voelbaar was op de Chinese economie”, stelt Bas van Geffen, macro-econoom bij de Rabobank. Wall Street bleef bij de start dicht bij huis

Verder was het vooral wachten op het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) dat morgenmiddag naar buiten komt. Van Geffen voorziet dat de ECB met een combinatie van stimuleringsmaatregelen zal komen om de lage inflatie en de economische verzwakking in de eurozone het hoofd te bieden. „Naar verwachting kondigt de ECB aan om de depositorente met tien basispunten omlaag te brengen naar -0,5% en wij houden er rekening mee dat deze rente na vier kwartalen op -0,8% zal staan. Verder gaan we uit van een hervatting van het opkoopprogramma met een maandelijks bedrag van €40 miljard. Draghi zal tijdens de vergadering kritiek kunnen krijgen van de havikken over het opkoopprogramma, maar haalt waarschijnlijk toch voldoende steun voor zijn plannen.”

In Europa zat de stemming er nog steeds goed in. De Duitse DAX steeg 0,8%, de CAC in Parijs won 0,4% en de FTSE in Londen pluste 1%.

Arcelor in trek

Bij de hoofdfondsen reageerde staalmaker ArcelorMittal (+1,5%) op het bericht van Bloomberg dat het zijn constructieonderdeel voor €700 miljoen zou verkopen.

IMCD boekte een koerswinst van 3%. Koploper Aalberts dikte 3,52 aan.

De financiële waarden zaten ook in de voorhoede geholpen door de verdere aantrekkende obligatierentes. ING en ABN Amro kregen er 1,6% respectievelijk 2% bij. NN Group koerste 2% hoger.

Chipmachinemaker ASML won 1,1%. Volgens Versteeg kreeg de chipsector de wind in de rug geholpen door het nieuws dat Apple de nieuwe iPhone 11 tegen een iets scherpere prijs dan voorheen in de markt heeft gezet, waardoor anlisten de verkoopvolumes opwaarts hebben bijgesteld. „Dat is ook goed nieuws voor semiconductor-industrie.”

Ahold Delhaize ging 1,8% vooruit. Sectorgenoot Carrefour ontkende een bod op concurrent Casino te hebben gedaan.

Wolters Kluwer daarentegen werd 1,7% minder waard. Zwaargewicht Shell daalde 0,3%. HSBC heeft het energieconcern van zijn kooplijst haalde.

Bij de middelgrote fondsen zette bodemonderzoeker Fugro de opmars stevig voort. De koers van de bodemonderzoeker steeg nog eens 2,7%.

AMG (+1,6%), leverancier van metalen, kreeg steun van ING-analisten, die hogere prijzen voor zijn lithium-verwerking verwachten.

Bij de smallcaps ging Kiadis Pharma met nog eens 6,1% in waarde terug.

