Prosus grootste beursgang ooit op Damrak

De AEX-index noteerde rond 10 uur 0,5% winst op 571,5 punten. De AMX-index koerste toen 0,5% hoger bij 831,3 punten.

Beursnieuwkomer Prosus (+29%) ging met een introductiekoers van €58,70 naar het Damrak en opende bij €76 per aandeel. Het is daarmee na Shell en Unilever het grootste genoteerde fonds geworden.

Moederbedrijf Naspers houdt een belang van 73% in Prosus, 27% wordt onder de huidige aandeelhouders van Naspers verdeeld. Er zijn geen nieuwe aandelen uitgegeven, het is een zogeheten direct listing. Beleggers klaagden vooraf over de stemverhoudingen bij de Naspers-dochter.

Naspers zelf verloor ruim 7% op de Zuid-Afrikaanse beurs.

De Duitse DAX steeg 0,6%, de CAC in Parijs won 0,3% en de FTSE in Londen pluste met 0,5%.

Uit Azië kwam enig optimisme nadat China meldde geen importheffingen op enkele goederen uit de VS meer te heffen. Maar de heffing op maïs, varkensvlees en soja bleef overeind.

De Japanse Nikkei sloot 1% hoger bij 21.597 punten, de Hangseng steeg 1,7%.

De Dow Jones-index op Wall Street sloot gisteravond 0,1% lager. Apple werd 1,2% hoger gezet nadat het nieuwe smartphones en zijn online streamingdienst presenteerde die Japanse halfgeleiders woensdag lieten stijgen. De eerste futures voor opening van de beurs vanmiddag om 15.30 staan licht hoger.

Brentolie noteerde 0,6% hoger bij $62,75 per vat. De euro zakte in aanloop naar de belangrijke ECB-vergadering van donderdag een fractie en bleef net boven $1,10. Cryptomunt Bitcoin bleef net boven $10.000. De rente op de Duitse tienjarige staatsobligatie noteerde iets hoger naar -0,529%.

Bij de hoofdfondsen reageerde staalmaker ArcelorMittal (+3%) op het bericht van Bloomberg dat het zijn constructieonderdeel voor €700 miljoen zou verkopen.

Financials ING (+1,4%), NN Group (+1,6%), ABN Amro (+1,7%) en ASR (+1,7%) boden steun.

Chipmachinemaker ASML won 0,5%.

Zwaargewicht Shell behoorde tot de staartgroep met een verlies van 0,6% nadat HSBC het energieconcern van zijn kooplijst had gehaald.

Bij de middelgrote fondsen koerste PostNL dankzij 2,3% winst bovenin, bodemonderzoeker Fugro ging met 2,5% toename mee, net als staalverwerker Aperam (+2,3%).

Ahold Delhaize dikte met 0,5% aan. Sectorgenoot Carrefour ontkende een bod op concurrent Casino te hebben gedaan.

Vastgoedfonds Eurocastle kocht voor €60 miljoen eigen aandelen in.

Bij de smallcaps ging Kiadis Pharma met nog eens 6% in waarde terug.

