’Deze truc leverde me een fors hoger salaris op’

Premium Financieel

Oost-Groningen schrikt van huizengekte: ’Iedereen steeds verder weg geduwd’

Nergens stegen de woningprijzen het afgelopen jaar harder dan in Oost-Groningen. „De hoge woningprijzen staan niet in verhouding tot de relatief lage inkomens in onze gemeenten”, klinkt het over de ’stedelingen’ die de prijzen opjagen. „Iedereen wordt steeds verder weg geduwd.”