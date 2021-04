In de schuldsanering: ’Het ging al mis toen ik 18 was’

De verwachting is dat er meer huishoudens door de coronacrisis met betalingsproblemen zullen gaan kampen. Ⓒ Foto 123RF

Amsterdam - Minder dan drieduizend Nederlanders werden in 2020 toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, en dat is het laagste aantal sinds de regeling in 1998 werd ingevoerd. Het is ook een derde minder dan het jaar ervoor.