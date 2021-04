Fraude-explosie: ’Criminelen steeds doortrapter’

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland. De enorme explosie van internetoplichting met bankrekeningen door neptelefoontjes is opmerkelijk, omdat het een jaar eerder nog nauwelijks voorkwam. In 2019 kwam de totale schade juist nog uit op ’slechts’ €16,63 miljoen.

Naast het nummerspoofing, waarbij slachtoffers trapten in neptelefoontjes om hun geld over te maken naar rekeningen van bendes, werd in 2020 nog eens €12,8 miljoen buitgemaakt via het rondsturen van valse mailtjes, sms’jes of WhatsApp-berichten. Die schade stond in 2019 nog op ’slechts’ €7,9 miljoen.

Criminelen maakten vorig jaar verder nog eens €5,8 miljoen buit via gestolen of verloren betaalpassen en €3,8 miljoen via fraude met creditkaarten bij online betalingen.

Banken zeggen vorig jaar in 96% van de gevallen de schade aan gedupeerde klanten te hebben vergoed. De 4% die niets terugkreeg, deed (nog) geen aangifte of kwam niet in aanmerking voor een vergoeding. Banken benadrukken dat klanten ’ook een eigen verantwoordelijkheid hebben’.

Slimmer en overtuigender

Wel stellen de banken dat de valse berichten en websites van fraudeurs vorig jaar ’veel beter, slimmer en overtuigender’ zijn geworden: „Zonder bijvoorbeeld taal- en opmaakfouten. Met een schat aan persoonsgegevens die de fraudeurs onder andere van datalekken, Facebook, Marktplaats, Instagram, LinkedIn en andere social media halen, kunnen ze gedupeerden zeer overtuigend bedriegen.”

Het record aan diefstal komt daarnaast door het groeiende online contact met vrienden, webwinkels, bedrijven en instanties, mede door de lockdowns in de strijd tegen het coronavirus. „Voor fraudeurs is het makkelijker om hierop in te spelen en potentiële slachtoffers online te bereiken”, stellen de NVB en Betaalvereniging Nederland.

Banken herhalen vrijdag nogmaals hun oproep om eenvoudiger informatie uit te kunnen wisselen met politie en de telecomsector. Vanwege de privacywet, mogen banken momenteel onderling niet eens gegevens over fraudeurs uitwisselen. „De cijfers over 2020 laten nog eens zien hoe urgent zo’n aanpak is”, stellen de banken over de plannen om die samenwerking op gang te krijgen.