Man komt met schrik vrij: hoeft huis niet te verkopen voor ex

Door Marlou Visser

Ruziënde exen worden gehouden aan hun afspraken uit 2019, ook al zijn die niet bij een notaris vastgelegd. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Afspraak is afspraak, ook als die niet is vastgelegd bij de notaris. Een man komt met de schrik vrij nadat zijn ex-vrouw naar de rechter was gestapt om hem te dwingen mee te werken aan de taxatie en de verkoop van hun voormalige gezamenlijke woning. Hun advocaten hadden eerder al bindende afspraken gemaakt over het huis, die nog gelden, oordeelt de rechtbank in Den Haag.