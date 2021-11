Excuus KLM voor gestrande reizigers Zuid-Afrika vluchten

KLM stelt dat het ’begrijpt’ dat de passagiers ontevreden zijn over de gang van zaken. Terwijl de vluchten in de lucht waren, kondigde minister De Jonge van Volksgezondheid aan dat alle passagiers gecontroleerd moesten worden bij aankomst. „KLM werd verrast door de plotseling aangepaste reisrestricties terwijl de vluchten al onderweg waren naar Nederland. We balen er enorm van dat klanten mede door externe omstandigheden lange tijd geen duidelijkheid verschaft kon worden over het proces, zij zo veel uren aan boord moesten blijven en vervolgens op deze niet-klantvriendelijke wijze behandeld zijn”, zo stelt de luchtvaartmaatschappij, die zegt met Schiphol en de GGD om de tafel te willen gaan om er van ’te leren’.

GGD-test

De reizigers werden vijf uur na de landing naar een ruimte op de luchthaven gebracht, waar drie mensen van de GGD aanwezig waren om de groep te testen. Daarna moesten de reizigers urenlang wachten op de uitslag van de coronatest. Van de groep testten uiteindelijk 61 mensen positief, die vervolgens in een quarantainehotel in Badhoevedorp zijn ondergebracht. „Het moet beter. Alle klanten die hier de dupe van zijn geworden, bieden wij onze excuses aan. We zijn uiteraard bereid om het gesprek met hen aan te gaan”, zo meldt KLM. Luchthaven Schiphol heeft ook een brief gekregen van gedupeerden, maar die heeft nog niet gereageerd.

Zaterdag bleek dat dat 100%-controle bij aankomst alweer verleden tijd was, omdat er geen juridische basis is voor verplicht testen. Daardoor kunnen reizigers die niet mee willen werken doorlopen. Reizigers van vluchten via derde landen, zoals Turkije en Qatar werden steekproefsgewijs gecontroleerd. Zij moeten ook voldoen aan een dubbele testverplichting en quarantaine, aldus het ministerie van Infrastructuur en Water. De desbetreffende luchtvaartmaatschappij moet dat controleren bij het instappen, aldus een woordvoerder.