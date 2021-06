CPB: Economische schade coronacrisis valt mee

Het CPB rekent voor dit jaar op een economische groei van 3,2 procent en voor 2022 op nog eens een plus van 3,3 procent. Daarmee is de schade van 2020 niet gerepareerd, maar op de lange termijn valt de economische tegenslag van de coronacrisis en de bijbehorende lockdowns toch relatief mee. Zeker ten opzichte van de eerdere CPB-voorspellingen.

„De Nederlandse economie staat er ondanks de coronapandemie relatief goed voor”, vindt CPB-directeur Pieter Hasekamp dan ook. „Het herstelbeleid moet zich nu richten op het faciliteren van aanpassingen in de economie, ook in het perspectief van de langetermijnuitdagingen op het terrein van klimaat , onderwijs, wonen en de arbeidsmarkt.”

Onzekerheden

Het CPB stipt bij zijn voorspellingen wel een aantal onzekerheden aan, zowel positieve als negatieve. Er blijft uiteraard het risico dat een nieuwe variant van het coronavirus, die niet wordt getemd door vaccins, roet in het eten gooit.

Daarnaast is het de vraag wat er gebeurt met de spaarpotten die Nederlanders hebben opgebouwd tijdens de lockdowns. Die zouden een positief effect op de economie kunnen hebben als we besluiten het geld alsnog uit te geven. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld zzp’ers of mensen die werkloos zijn geworden hun spaarbuffers juist weer gaan aanvullen.

Koopkracht

Waar de coronacrisis nog wel gevoeld wordt, is in de portemonnee van mensen. Het CPB ziet dat de loonstijgingen beperkt blijven terwijl de inflatie juist oploopt. Daardoor blijft er volgend jaar onder de streep een kleine min (-0,3 procent) voor de koopkracht over.

Formatie

Het CPB komt ook met een advies voor de partijen die uiteindelijk een nieuw kabinet gaan formeren. Het herstelbeleid zou moeten gaan over aanpassingen in de economie, als gevolg van de coronacrisis, hulp voor levensvatbare bedrijven die met grote schulden zijn blijven zitten en langetermijnuitdagingen zoals de stikstofproblematiek, het woningtekort en de energietransitie.

Maar het mag allemaal niet te veel kosten. Want volgens het planbureau is er geen ruimte voor extra uitgaven in de komende jaren. Als het volgende kabinet ergens extra geld voor wil uitgeven, zal het daar elders voor moeten bezuinigen.