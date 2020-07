Megaverlies voor KLM, omzet krimpt ruim 75%

Daarmee deed KLM het aanzienlijk beter dan de Franse zustermaatschappij Air France. Onder meer door strengere lockdownregels in Frankrijk zette de Franse luchtvaartmaatschappij een bijna 87 procent lagere omzet in de boeken.

Heel Air France-KLM haalde een omzet van 1,2 miljard euro, tegen 7 miljard euro vorig jaar. Het nettoverlies bedroeg 2,6 miljard euro, onder meer door extra afschrijvingen die werden genomen vanwege het vervroegd uit de vaart nemen van de Boeing 747 door KLM en de Airbus A380 en A340 door Air France.

Iets positiever

Voor de komende kwartalen werd moederbedrijf Air France-KLM iets positiever. Het bedrijf verwacht dat in de lopende perioden 45 procent van alle vluchten vertrekt wat in het vierde kwartaal moet zijn opgelopen tot 60 procent. Het concern houdt daarbij een slag om de arm omdat het herstel sterk afhankelijk is van ontwikkelingen rond het coronavirus.

Mede door staatssteun van de Franse en de Nederlandse overheid had Air France-KLM eind juni 14,2 miljard euro beschikbaar aan geld en mogelijk krediet.