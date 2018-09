Grote Zweedse tunnelopdracht voor BAM

Met de opdracht is een contractwaarde gemoeid van 385 miljoen euro, waarvan 40 procent voor Wayss & Freytag. De werkzaamheden moeten in het voorjaar van 2018 van start gaan en het project moet in 2026 worden opgeleverd.

Het tunneltraject maakt deel uit van het West Link-project. De West Link is een 8 kilometer lange dubbele spoorlijn, inclusief een spoortunnel van 6 kilometer, onder het centrum van Göteborg. De tunnel zorgt, in combinatie met de bouw van drie nieuwe ondergrondse stations, voor een betere aansluiting op het regionale spoorwegnet.