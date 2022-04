’Kans op faillissementen modewinkels aanzienlijk’

Modewinkels zijn volgens Allianz Trade ’bij uitstek gevoelig voor’ een dalend vertrouwen bij consumenten.Volgens de kredietverzekeraar kunnen de mode-uitgaven in de EU in 2022 €4,85 miljard lager uitvallen. Ook de oplopende inflatie kan een rem zetten op de bestedingen van consumenten. Die kiezen er bijvoorbeeld voor om goedkopere kleding aan te schaffen, of minder kleding. Tegelijk wordt kleding door de duurdere grondstoffen ook steeds prijziger.

Vooral de gespecialiseerde modewinkels krijgen volgens de kredietverzekeraar rake klappen. De verkoop van tweedehands kleding neemt juist toe, net als vrijetijds- en sportkleding. Opvallend is dat de verkoop in het hoogste luxe segment juist wel boven het niveau van 2019 zit. Luxemerken hebben de coronacrisis juist goed doorstaan en kunnen ook gestegen kosten eenvoudiger doorberekenen.

De kans op faillissementen in de modebranche is volgens Allianz Trade aanzienlijk. „Dat kunnen ook grote faillissementen zijn. Denk aan ketens.” Sinds 2016 zijn er in Europa 78 faillissementen geweest waarbij moderetailers omvielen met een jaaromzet hoger dan €10 miljoen. Alles bij elkaar is daarmee zo’n €14 miljard aan omzet verloren gegaan.