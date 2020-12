Tesla schakelt terug op rood Wall Street

De Dow Jones-index verliest 0,1%. De bredere S&P500-index koerst 0,2% in het rood, net als de technologiezware Nasdaq-beurs.

De dollar zakte 0,2% tegen de euro.

De markt rekent op meer details over de omvang van het hulppakket dat de Amerikaanse overheid gereed zet om zijn burgers en bedrijven te steunen. De consensus is dat dit ruim onder $2000 miljard komt.

Het aantal coronaslachtoffers in de Verenigde Staten blijft stijgen, volgens cijfers van het Johns Hopkins Institute.

De Amerikaanse toezichthouder FDA gaf groen licht voor het Pfizer-BionTech-vaccin. Het meldde dat vaccinleverancier Pfizer ‘afdoende’ informatie heeft verstrekt over de kwaliteit van de coronabestrijder.

Spanningen tussen de VS en China blijven hoog. Peking noemde de verwachte sancties vanuit Washington tegen een tiental bestuurders bij Chinese bedrijven ,,hysterisch politieke pesterijen”.

Voorbeurs viel Apple op. Het kondigde richting de kerstdagen zijn AirPods Max aan, een zogeheten over-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking die op 15 december wordt gelanceerd tegen $549.

Tesla zakt 2,4%. Het concern haalt nog eens $5 miljard aan kapitaal op. Tesla boekte in China verkooprecords in de novembermaand. De batterijautomaker reageerde op het bericht dat zijn Gigafactory-uitbreiding in Gründheide, op papier de grootste batterijfabriek ter wereld, is volgens Tagesspiegel gestopt. Een Duitse rechter zal eerst een oordeel over de kap van 83 hectare bos vellen.

Industrieel conglomeraat GE kondigde nieuwe ingrepen in zijn schulden aan.

Oliedienstverlener Baker Hughes startte met oliereus Saudi Aramco de joint venture Novel voor de ontwikkeling van producten in Saoedi-Arabië. De samenwerking in non-metallic producten moet de onderhoudskosten drukken en innovatie versterken.

Het aandeel Peloton, de maker van de fitness-app waarvan de koers dit jaar vier keer over de kop ging, daalde 4%. Het krijgt last van de workout-app Fitness Plus van Apple