Wall Street poetst verliezen weg

De Dow Jones-index wint 0,5%. De bredere S&P500-index koerst 0,3% hoger, de technologiezware Nasdaq-beurs wint 0,5%.

De markt rekent op meer details over de omvang van het hulppakket dat de Amerikaanse overheid gereed zet om zijn burgers en bedrijven te steunen. De consensus is dat dit ruim onder $2000 miljard komt.

Het aantal coronaslachtoffers in de Verenigde Staten blijft stijgen, volgens cijfers van het Johns Hopkins Institute.

Het coronavaccin van Pfizer (+2,4%) en BioNTech (+1,4%) zette een stap op weg naar goedkeuring in de VS. Wetenschappers van toezichthouder FDA stelden in een analyse van de testresultaten dat het middel veilig en effectief genoeg is. Het meldde dat vaccinleverancier Pfizer ‘afdoende’ informatie heeft verstrekt over de kwaliteit van de coronabestrijder.

Spanningen tussen de VS en China blijven hoog. Peking noemde de verwachte sancties vanuit Washington tegen een tiental bestuurders bij Chinese bedrijven ,,hysterisch politieke pesterijen”.

Voorbeurs viel Apple (+0,9%) op. Het kondigde richting de kerstdagen zijn AirPods Max aan, een zogeheten over-ear hoofdtelefoon met ruisonderdrukking die op 15 december wordt gelanceerd tegen $549.

Johnson & Johnson-dochter Janssen werkt ook nog aan een vaccin en denkt eind januari testresultaten te hebben. Het aandeel Johnson & Johnson won 1,7%.

Tesla werd 0,3% lager gezet. De maker van elektrische auto's kondigde aan tot 5 miljard dollar op te willen halen met een aandelenuitgifte. Dat geld wil Tesla gebruiken om de productiecapaciteit uit te breiden.

Ook US Steel (plus 11% kon op belangstelling rekenen. De staalproducent maakte bekend het resterende belang in Big River Steel over te willen nemen voor 774 miljoen dollar.