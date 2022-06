Premium Het beste van De Telegraaf

’Kokkels, mosselen makreel, schol, tong, schar; het is allemaal zo lekker’ Verzalming strandpaviljoen: ’Oliedom om Noordzeevis te laten liggen’

Door Pascal Kuipers

Ⓒ Roos Kraaier

Scheveningen - De meeste vis die we in Nederland eten, is geïmporteerde kweekvis. Terwijl de meeste vis die we in de Noordzee vangen naar de export gaat. „Scheermessen, kokkels, mosselen en kreeft uit de Oosterschelde, Hollandse garnalen, makreel, schol, tong, schar; het is allemaal zo lekker”, stelt topkok en visexpert Bart van Olphen. „Bizar dat er aan het Noordzeestrand zalm op de menukaart staat!”