’Dexia Bank wil gedupeerde klanten afschepen’

Ook andere klanten hebben fors lagere schikkingsvoorstellen van Dexia Bank ontvangen dan waar zij op basis van uitspraken van de rechter aanspraak op kunnen maken. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer gaat opheldering vragen aan Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Financiën.

’Voor de tweede keer bedonderd’

„Dexia-klanten worden voor de tweede keer bedonderd. Ze zijn in het verleden een waardeloos product aangesmeerd, waarop ze verlies hebben geleden. En als mensen recht hebben op compensatie worden ze voor de gek gehouden en bedonderd. Dexia probeert er zo goedkoop mogelijk vanaf te komen”, stelt Nijboer.

Dexia is zich echter van geen kwaad bewust. „Wij merken ook dat klanten in een groot aantal gevallen de geboden oplossing accepteren en het door Dexia Nederland gedane voorstel tot afronding aanvaarden.”

Fikse schuld

Aandelenlease, een constructie waarbij met geleend geld wordt belegd in aandelen, was in de jaren negentig erg populair. Maar toen vlak na de eeuwwisseling de internetzeepbel barstte, bleven veel klanten met een fikse schuld zitten. Daar stelden zij in veel gevallen aanbieders als Dexia voor aansprakelijk.

Het kwam tot een schikking, na bemiddeling door voormalig ECB-president Wim Duisenberg. Maar een deel van de gedupeerden besloot door te procederen, omdat slechts een deel van de geleden schade werd vergoed.

Dexia raakte in de affaire verstrikt door de overname van Aegon-dochter Bank Labouchère in 2000. Bank Labouchère was op haar beurt eigenaar van Legio Lease, de grootste aanbieder van aandelenleasecontracten in Nederland.