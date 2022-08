Alleen senior kiest nog voor aflossingsvrije hypotheek

Dat merkt hypotheekadviesgroep Van Bruggen op. Was in februari nog 45% van de gekozen hypotheken een aflossingsvrije, nu is dat geslonken naar 31%. Wie nu een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit, kan de rente niet meer aftrekken. Dat was de laatste jaren met de lage hypotheekrente niet zo’n probleem, maar nu weer wel.

Kosten verbouwing

Wie bijvoorbeeld een extra hypotheek nodig heeft van €60.000 voor een flinke verbouwing, kon deze lening vorig jaar nog tegen 1,3% (twintig jaar vast) afsluiten. Bij een annuïteitenhypotheek had dat een extra maandlast betekend van ruim €201, waarvan €65 aan rente bestond. Netto een maandlast van zo’n €177. Aflossingsvrij had alleen de rente van €65 betaald moeten worden.

Nu is de rente ongeveer 3,7%. Een annuïteitenhypotheek voor dezelfde verbouwing leidt tot een netto maandlast van €208. Een aflossingsvrije hypotheek zou maar iets lagere maandlasten opleveren, namelijk €185 aan niet-aftrekbare rentekosten. Slechts €23 minder, terwijl je bij de ene hypotheekvorm de schuld volledig aflost, en bij de andere niet.

Verhogingen

In de afgelopen week waren er wat kleine verlagingen van de rentetarieven, maar ook een paar verhogingen. De marktrente loopt al een tijdje op. Voor een hypotheek met NHG waarbij je de rente tien jaar vastzet, betaal je nu gemiddeld 3,34%. Zet je hem twintig jaar vast, dan is het 3,73%.