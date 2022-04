TomTom blijft verliezen door problemen op de automarkt

Doordat autobouwers minder auto’s maken, nemen ze ook minder navigatietechnologie af van TomTom, dat daar al sinds het begin van de uitbraak van de coronapandemie last van heeft.

Het bedrijfsresultaat en een omzet van €128,4 miljoen uit de kwartaalresultaten die TomTom donderdagochtend presenteerden voldeden min of meer aan de verwachtingen van analisten, maar de vrije kasstroom lag op min €23,2 miljoen ruim €11 miljoen dieper in het rood dan in doorsnee werd verwacht. Volgens cfo Taco Titulaer wordt de bijna verzesvoudiging van de omvang van de negatieve kasstroom veroorzaakt door een combinatie van hogere kosten en minder instroom van cash, doordat klanten begin dit kwartaal minder rekeningen open hadden staan.

’Beter vanaf 2023’

In het begeleidend persbericht spreekt Goddijn desalniettemin van een ’solide start van het jaar’, met ’diverse deals van hoge kwaliteit op de tafel’. Hij bevestigt de eerder afgegeven ramingen voor de kasstroom en omzet, met de aantekening dat de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie wel weer extra onzekerheid opleveren. „Die kunnen invloed hebben op toeleveringsketens, kostenniveaus en de algemene economische activiteit”, waarschuwt hij.

Net als drie maanden geleden rekent TomTom er nog steeds op dat het volgend jaar verbeteringen kan laten zien. „We verwachten dat onze hogere uitgaven, die zich concentreren op onze applicatielaag en verbeteringen in ons geautomatiseerde platform dat kaarten maakt, zullen leiden tot lagere kosten vanaf 2023”, stelt Titulaer.