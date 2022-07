Werkgevers: Nederland loopt op meerdere fronten vast

Volgens Thijssen zijn de problemen waar ondernemers tegenaan lopen in praktisch elke regio in Nederland groot. Regionale afdelingen van VNO-NCW verzamelden ruim honderd voorbeelden van projecten die momenteel niet doorgaan vanwege de stikstofproblematiek, netcongestie, trage vergunningverlening en tekorten aan personeel. Dan gaat het bijvoorbeeld om knooppunten op snel- en vaarwegen die niet aangepakt worden vanwege gebrek aan stikstofruimte of door kostenstijgingen, of een tekort aan capaciteit op het stroomnet bij bedrijfsuitbreidingen.

Juridische rompslomp

Bedrijven die juist netcapaciteit willen inleveren lopen tegen juridische rompslomp aan. Daarnaast gaat het om trage vergunningverlening waardoor woningprojecten niet van de grond komen, mogelijk ook met kostenstijgingen tot gevolg. Ook is er door financieringstekorten en gebrekkige afstemming binnen de overheid geen ruimte voor truckparkinglocaties. Een ander probleem dat wordt genoemd is het verplicht plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. Daardoor ontstaan problemen met de verzekering in verband met brandgevaar.

Thijssen schrijft dat ondernemers met creatieve oplossingen een deel van de druk zouden kunnen wegnemen. „Met nieuwe vormen van publiek-private samenwerking kunnen we de problemen veel sneller oplossen”, aldus de VNO-NCW-voorzitter. Daarvoor zou ze graag met ondernemers en Rutte het gesprek aangaan.