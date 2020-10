Japanse beurs weer opgestart na storing

De handel op de aandelenbeurs in Tokio is vrijdag hervat. Door een technische storing op donderdag lag de beurs een dag lang plat. De technische problemen werden volgens beursuitbater Japan Exchange Group veroorzaakt door de installatie van een niet nader gespecificeerd nieuw hardware-onderdeel. Ook verklaarde de eigenaar van de beurs in Tokio dat er geen bewijs is voor ongeautoriseerde toegang van buiten het systeem.