Premium Het beste van De Telegraaf

Column: bankencrisis VS deel zoveel

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Er is altijd wel een zwakste schakel te vinden in het bankenlandschap. Ⓒ ANP/HH

Het is weer hommeles in het Amerikaanse bankenlandschap. First Republic, een van de banken die in het kielzog van de val van de SVB bank enige tijd geleden in problemen kwam, leek eerst, zij het gehavend, door te kunnen. Toch raakte de bank weer in de problemen en werd deze week overgenomen door JP Morgan.