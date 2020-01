Advies aan Belastingdienst om spijt te tonen

V.l.n.r. Michiel van den Houten, Pieter Hasekamp, directeur-generaal Fiscale Zaken bij Financiën, Dorine Burmanje en Mark Frequin, buitengewoon adviseur Publiek Leiderschap van de overheid. Ⓒ FOTO’S JOS VAN LEEUWEN

In de bergen van Davos ziet de wereldtop het somber in. Maar de Nederlandse top houdt de moed erin aan de Noordzeekust in Scheveningen. Oplossingsgericht denken en elkaar iets gunnen, dat waren de steekwoorden tijdens het diner dat hoort bij de Big Improvement Day (BID), met als gastheer de Haagse pr-man Ralph van Hessen.