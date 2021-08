KLM: geen ban op ongevaccineerde reizigers

De afgelopen week maakte een aantal luchtvaartmaatschappijen bekend dat ze in toekomst uitsluitend geprikte reizigers willen vervoeren, onder meer het Australische Qantas. Canada kondigde aan dat luchtreizigers straks gevaccineerd moeten zijn.

„De eisen waar een passagier aan moet voldoen komt voort uit het overheidsbeleid van het land waar men naar toe reist”, zegt een woordvoerder van KLM in een reactie. Die toegangseisen varieren van pcr- en sneltesten, het invullen van gezondheidsverklaringen of verplichte vaccinaties plus eventueel nog quarantaine.

Singapore meldde eind vorige week dat het een proef start met onder meer toegang voor geprikte passagiers uit Duitsland. „Indien een land alleen gevaccineerde reizigers toelaat en de luchtvaartmaatschappij vraagt hierop te controleren, dan doet KLM dat ook”, zo meldt de zegsvrouw.

Onder meer de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas neemt een voortrekkersrol in de weg naar verplichte vaccinatie. Qantas biedt volledig gevaccineerde passagiers extra frequent flyer-punten en heeft een loterij waarbij tien gezinnen een jaar gratis kunnen reizen, mits ze zijn geprikt. Qantas-baas Alan Joyce zei bovendien in maart al dat als overheden het niet verplicht zouden stellen, hij zelf vaccinaties zou eisen bij zijn passagiers.

Steeds lastiger

De Nederlandse koepel van luchtvaartmaatschappijen Barin verwacht dat het voor niet-gevaccineerden steeds lastiger en duurder zal worden om te reizen. „We pleiten voor een geharmoniseerde aanpak in de Europese Unie, en niet ieder land voor zich”, stelt Barin-voorman Marnix Fruitema.

Hij denkt niet dat een maatschappij als Qantas commercieel een voorsprong heeft door uitsluitend geprikte passagiers aan boord te laten: „Niet gevaccineerd, maar goed getest - zoals eerst - zou vanuit de commercie ook goed kunnen.” Nederland kent vooralsnog geen vaccinatieverplichting.

Toerisme-onderzoeker Marco van Leeuwen van de Breda University of Applied Sciences vermoedt dat meer en meer bedrijven in de reissector, en dus ook luchtvaartmaatschappijen, een vaccinatie kunnen gaan vragen. Immers, de toeristische sector draait al anderhalf jaar op een niveau ver onder normaal: „Nog zo’n zomer is wel het laatste wat die sector wil. Dus als bedrijven continuiteit kunnen garanderen met een vaccinatieplicht, zullen ze dat zeker doen.”

De internationale branchekoepel IATA meldt nog niet te kunnen zeggen hoeveel landen over zullen gaan tot toegang voor gevaccineerden, zo meldt een woordvoerder. „We verwachten dat het toelaten van gevaccineerde reizigers in de plaats kan komen van verplichte, soms zeer strenge quarantaine. Verder vinden wij dat iedereen vrij zou moeten reizen, na eventueel testen of vaccineren.”

