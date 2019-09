Bond cabinepersoneel somber over KLM-overleg

Ⓒ ANP

SCHIPHOL (ANP) - De vakbond voor cabinepersoneel VNC is weinig hoopvol over het cao-overleg met KLM. Dat laat de bond in een tussentijdse update weten. Volgens de onderhandelaars is er "een forse disbalans" tussen de eisen van de bond en wat KLM bereid is te bieden.