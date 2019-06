'Strenge regels deren KPN niet bij overname'

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) kondigde de strengere regels eerder dit jaar aan. Ze wil dat het mogelijk wordt overnames van telecombedrijven tegen te houden of zelfs achteraf terug te draaien als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kan komen. KPN, maar ook andere telecomaanbieders zetten direct vraagtekens bij het plan, onder meer omdat het financiers kan afschrikken.

UBS benadrukt dat het de laatste tijd stil is rond KPN. Daarmee is niet uitgesloten dat er partijen zijn die loeren op het telecomconcern. UBS wijst er op dat investeerder Brookfield de laatste tijd behoorlijk actief is in de sector.

UBS hanteert een koopadvies op KPN. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 12.10 uur 0,5 procent lager op 2,82 euro.