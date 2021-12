Klaas Knot buigt voor knokkende ondernemers

Als voorzitter van de stichting die de Koning Willem I Prijs uitreikt, roept Knot iedereen op om kandidaten voor te dragen. Het gaat om meer dan het bedrijfsleven zelf: ,,De groei in onze samenleving komt van partijen die risico’s nemen: uiteindelijk zijn het de ondernemers die deze groei genereren.”

In een zoomgesprek benoemt hij twee bedrijven die in coronatijd iets extra’s deden: ,,Een beddenfabrikant die de productie omgooide om mondkapjes te fabriceren. En een bierfabrikant die zag dat hij een deel van de alcohol ging overhouden en dat aanwendde om desinfectie-middelen te maken. Prachtige voorbeelden van ondernemers die inspelen op maatschappelijke behoeften.”

Koningin Máxima en Klaas Knot tijdens de uitreiking van de laatste Koning Willem I Prijs aan CSU-bestuursvoorzitter John van Hoof en zijn mede-bestuurslid Esmée Ficheroux. Ⓒ FOTO MAARTEN HUISMAN

Bij de toekenning van de tweejaarlijkse Koning Willem I Prijs spelen volgens Knot de moeilijkheden van deze tijd mee: ,,Er is extra bewondering voor bedrijven die het goed doen in een moeilijke bedrijfstak. Kop op en schouders eronder, dat zijn de ondernemers die we nu nodig hebben.”

Wie door de huidige omstandigheden moest afhaken, hoeft daar in zijn ogen niet mee te zitten: ,,Dat moet je jezelf niet kwalijk nemen. Dan heb je het immers niet gered door buitengewone omstandigheden, door iets dat niet tot een normaal bedrijfsrisico behoort.”

Koningin Máxima en Klaas Knot bij de laatste uitreiking van de Koning Willem I Prijs aan de broers Duiker. Ⓒ FOT EPA

Bedrijven moeten voor de prijs door anderen worden gekandideerd. Maar daarvoor moeten zoveel gegevens worden aangeleverd, dat de kandidaten vanzelf erbij worden betrokken.

Jan-Paul en Maartje Rutten, broer en zus die samen de Gulpener Bierbrouwerij runnen. Ⓒ FOTO MARCEL VAN HOORN

De prijzen, afzonderlijk voor het grootbedrijf, voor het mkb en voor duurzaamheid, worden uitgereikt in bijzijn van erevoorzitter koningin Máxima. Winnaars kunnen een bedrijfsbezoek van haar verwachten.