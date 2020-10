Zoveel vermogen hebben inwoners van jouw gemeente

In de lommerrijke gemeente Bloemendaal zijn de vermogens het grootst. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Amsterdam - In het jaar 2018 is een gemiddeld huishouden maar liefst €12.000 rijker geworden. Op 1 januari 2019 was het doorsnee vermogen namelijk €49.800, en dat is €12.000 meer dan op 1 januari 2018. Dat komt vooral door hogere huizenprijzen.