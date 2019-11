Handelshoop zorgt voor records op Wall Street

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 27.674,80 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3085,18 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,3 procent, tot 8434,52 punten.

China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om diverse importheffingen die ze elkaar hebben opgelegd terug te draaien. Dat werd eerst door de Chinezen bekendgemaakt. Later bevestigde Washington het streven. Het afbouwen van de heffingen gaat in stappen. Hoeveel en welke heffingen in eerste instantie zullen verdwijnen, moet nog worden afgesproken. Dat wordt een belangrijk onderdeel van het gedeeltelijke handelsakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Peking en Washington hopen zo'n akkoord in de komende weken te bereiken.

Splitsing Nielsen

Chipconcern Qualcomm kreeg er ruim 6 procent bij na meevallende kwartaalcijfers en positieve vooruitzichten. Kledingverkoper Ralph Lauren kreeg na het openen van de boeken de handen van beleggers ook op elkaar en won bijna 15 procent.

Marktonderzoeker Nielsen publiceerde resultaten en kondigde aan zichzelf in twee delen op te splitsen. Daarbij wordt het onderdeel dat zich bezighoudt met consumentenonderzoek als apart bedrijf naar de beurs gebracht. Beleggers zetten het aandeel circa 1 procent lager.

Koersen

Andere ondernemingen die de boeken openden waren onder meer farmaceut Teva Pharmaceutical (plus 4,6 procent), reisboekingsbedrijf Expedia (min 27,4 procent) en de uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment (plus 10,9 procent). SeaWorld maakte ook bekend dat er een nieuwe topman is benoemd.

De euro was 1,1049 dollar waard, tegen 1,1043 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 57,07 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 62,28 dollar.