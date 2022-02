Tankopslagbedrijf Vopak verbetert winst, verhoogt dividend

De nieuwe ceo Dick Richelle presenteerde woensdag een jaaromzet van €1,23 miljard, tegen een verwachting van €1,24 miljard. Onder de streep leverde hij €298,5 miljoen af, waar analisten gepeild door Bloomberg hadden gerekend op €295,6 miljoen.

Door de hoge prijzen voor energie en grondstoffen is de markt voor opslagdiensten voor het aan Euronext genoteerde opslagbedrijf verzwakt geraakt. De bezettingsgraad van alle tanks zakte in 2021 tot 88%, tegen 90% een jaar ervoor. Vopak wijt dat aan de ’zwakke’ marktomstandigheden in olie en chemie in Nederland en Singapore.

Het aandeel stond voor de publicatie van deze kwartaalcijfers op het laagste niveau in bijna tien jaar tijd.

Vooraf werd een bedrijfsresultaat of ebitda verwacht van €216 miljoen, een verwachte stijging van 3% op jaarbasis, en een lichte toename kwartaal-op-kwartaal. Dat werd, exclusief bijzondere posten, €212,5 miljoen.

Verhoogd dividend

Vopak, wereldwijd een van de grootste onafhankelijke tankopslagbedrijven, wil over het vierde kwartaal €0,55 per aandeel uitkeren, tegenover €0,44 een jaar geleden. Over heel 2021 wordt een dividend van €1,25 uitgekeerd, een toename van 4%.

Voor het hele jaar had het bedrijfsresultaat voor de analisten die Vopak volgen €835 miljoen moeten zijn. Dat is €827 miljoen geworden (2020: €780 miljoen).

„2021 was, net als 2020, een atypisch jaar vanwege de pandemie”, aldus Richelle, verwijzend naar de hoge volatiliteit en een afgenomen vraag naar opslag in de hele sector.

Desondanks kwam het bedrijf met tankopslag langs de belangrijkste vaarroutes wereldwijd dicht bij een record voor zijn ebitda, terwijl het de transitie van energiesoorten in zijn opslag doorzet met nieuwe projecten, aldus Richelle. De kosten daarvan liepen in 2021 op tot €628 miljoen, tegen €603 miljoen een jaar eerder. De winst op geïnvesteerd vermogen zakte mede daardoor tot 10,2% (2020: 11,4%).

Vopak is met zijn belang in Gate Terminal Rotterdam momenteel spil in de toevoer van vloeibaar gemaakt gas of LNG voor de Nederlands gasvoorraad. Schepen varen in Rotterdam af en aan om de voorraad aan te vullen.

Begin vorig jaar begon Vopak met de bouw van 16 tanks in Vlaardingen voor hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet en tallows of dierlijke vetten.