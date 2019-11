Omzet olieconcern Lukoil omlaag

De omzet kwam uit op ruim 1,9 biljoen roebel, omgerekend circa 27 miljard euro. Een jaar geleden werd een omzet in de boeken gezet van 2,3 biljoen roebel. De nettowinst steeg van bijna 184 miljard roebel naar 190 miljard roebel (2,7 miljard euro). Dat was vooral te danken aan lagere kosten.

Lukoil is de tweede olieproducent van Rusland, na Rosneft. Het bedrijf is mede-eigenaar van een raffinaderij in Vlissingen en heeft tientallen tankstations in Nederland.