Kosten nieuwe akte bij afkopen erfpacht definitief voor bank

Dat blijkt maar weer eens uit een uitspraak van klachteninstituut voor de financiële sector Kifid, nu in hoger beroep. Daarmee maakt het instituut definitief dat banken klanten niet met dergelijke kosten mogen opzadelen.

Afgekocht

De zaak was aangespannen door een Amsterdammer die zijn erfpacht in 2020 had afgekocht. De Rabobank, waar hij zijn hypotheek heeft, eiste dat hij een nieuwe hypotheekakte zou indienen. Dat wilde de man wel, hij wilde er alleen niet voor betalen. Het laten opstellen van de nieuwe akte kostte ruim duizend euro.

Het Kifid vindt het niet noodzakelijk dat er een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld zodra erfpacht eeuwigdurend is afgekocht. Een bank mag dit wel van een klant vragen. Maar de kosten zijn dan ook voor de bank. De Rabobank moet dan ook alle kosten van de Amsterdammer vergoeden.

Omdat de bank tegen de eerdere uitspraak in maart vorig jaar, die ook in het voordeel van deze Amsterdammer uitviel in beroep ging, hield het klachteninstituut andere zaken over dit onderwerp aan. Nu is duidelijk dat de kosten voor een nieuwe akte wat betreft het Kifid voor rekening komen van de bank.