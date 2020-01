Geen enkele analist heeft nog koopadvies Deutsche Bank

Dat blijkt uit een overzicht van analistenwaarderingen van Reuters voor de wereldwijd opererende financieel dienstverlener met een marktwaarde van €15,53 miljard.

Topman Christian Sewing kondigde een saneringsronde aan; maar dat verhoogde het vertrouwen van analisten nauwelijks. Van alle 29 adviezen van deze marktvorsers die voor Deutsche Bank uitstaan, zijn er zestien met de aanbeveling om het aandeel te verkopen; dertien om het aandeel aan te houden.

Het aandeel Deutsche Bank koerste dinsdagmiddag 1,1% hoger. Dit jaar is er 8,7% koerswinst geboekt maar over twaalf maanden nog altijd 4% teruggang. De bank meldt een voortdurende afname van omzetten, beginnend in 2016 met €30 miljard, versus in 2018 nog €25,3 miljard en vorig jaar geschat €23,3 miljard, volgens data van Bloomberg.

