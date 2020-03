Consumentenbond: Yarden mag polissen niet versoberen

Vanaf 1 januari 2020 is de waarde van het uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden bij Yarden gemaximeerd. Gaan de kosten van bijvoorbeeld crematoria, kist of vervoer omhoog, dan moet de verzekerde die zelf bij betalen.

Volgens de Consumentenbond heeft Yarden geen recht om eenzijdig de regels te veranderen. „Dat mag alleen als de financiële nood heel hoog is en er geen andere mogelijkheden zijn’, stelt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond.

De bond is er niet van overtuigd dat Yarden geen andere keuze heeft. Molenaar: „We hebben Yarden herhaaldelijk, mondeling en schriftelijk, om opheldering gevraagd. We willen van hen horen waarom die aanpassing van de voorwaarden nodig is. Zou Yarden failliet gaan als het die maatregel niet neemt? Welke andere opties heeft het onderzocht om de problemen het hoofd te bieden, en waarom werden die niet geschikt bevonden? Op die vragen vraag kregen we geen duidelijk antwoord.”

Overgenomen

Yarden kwam in de afgelopen jaren in de problemen door een pakket naturapolissen (verzorgde uitvaart als dekking in plaats van geldbedrag), waarbij een deel van de verzekerden geen premie meer betaalde en bij de rest de premie niet mee groeide met de steeds hogere uitvaartkosten. Het bedrijf werd eind vorig jaar door concurrent Dela overgenomen.