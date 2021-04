’Druk om overname beurs Milaan door Euronext te vertragen’

Italiaanse parlementariërs werken volgens Bloomberg aan een motie waarmee ze de regering oproepen een prominentere rol in te nemen binnen Euronext. Dat beursbedrijf, dat ook de beurs in Amsterdam exploiteert, bereikte vorig jaar een akkoord om Borsa Italiana voor 4,3 miljard euro over te nemen van branchegenoot London Stock Exchange. Bij die deal zou de Italiaanse staat een belang van 7,3 procent verwerven in Euronext in ruil voor financiële steun voor de overname.

De regering in Rome zou nu worden gemaand de overname van Borsa Italiana alleen soepel door te laten gaan als dat Italiaanse bedrijf meer autonomie en zeggenschap krijgt binnen Euronext. Nu vreest het bedrijf dat te veel macht wordt geconcentreerd bij het Franse deel van het pan-Europese beursbedrijf.

Invloed op beleid Euronext

De Italiaanse beursuitbater zou na afronding van de overname goed zijn voor meer dan een derde van alle omzet van Euronext. Dat gewicht van Borsa Italiana is naar verluidt een belangrijke reden achter het pleidooi voor grotere Italiaanse invloed op het beleid van Euronext. Daarnaast wordt Borsa Italiana een strategisch belang voor Italië toegedicht, onder andere vanwege het platform voor de handel in staatsobligaties van het Zuid-Europese land.

Onlangs ging de Europese Commissie akkoord met de inlijving van Borsa Italiana, maar de transactie wacht nog op goedkeuring van andere instanties. Ook Consob, de Italiaanse toezichthouder voor financiële markten, onderzoekt de deal nog.

Euronext wilde tegenover Bloomberg niet reageren op de kwestie. Ook woordvoerders van Borsa Italiana en de Italiaanse regering onthielden zich van commentaar.