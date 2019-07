Wall Street opent met winst

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten geopend. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, die later op de dag spreekt voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Volgens hem staat de bankenkoepel gereed om in te grijpen waar nodig. Ook de hervatting van het handelsoverleg tussen China en de VS stemde de markten enigszins tevreden.