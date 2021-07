Column: bij formatie gaat het vooral om omvang van extra overheidsuitgaven

De meeste politieke partijen willen de uitgaven aan het onderwijs verhogen. Ⓒ ANP/HH

Er is nog steeds geen zicht op een nieuw kabinet dat met veel enthousiasme en daadkracht de uitdagingen en problemen in ons land gaat aanpakken. Inmiddels hebben niet alleen politieke partijen via hun verkiezingsprogramma’s voorstellen gelanceerd om met extra overheidsuitgaven van tientallen miljarden het nieuwe kabinetsbeleid volledig op de schop te nemen. Het valt op dat in deze programma’s weinig aandacht wordt besteed aan de vraag wie de rekening van deze daadkracht gaat betalen. Voor zover dat wel wordt aangegeven moeten het bedrijfsleven via belastingverhogingen voor de kosten opdraaien. Dit zien we ook bij de waslijst aan voorstellen en maatregelen die de afgelopen maanden bij politiek Den Haag zijn ingediend door de talloze belangenorganisaties in ons land.