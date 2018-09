ABN: Na winsten moeizame periode belegger

Vorige week ging Steinebach (1952) met pensioen. Het boegbeeld stippelde sinds 2010 mede de beleggingsvisie uit voor de bijna €200 miljard onder beheer bij de derde private bank van de eurozone. Jarenlang domineerden bodemrentes. Beurzen boekten records met aandelenkoersen. Rentestijgingen van straks enkele procenten, en vooral de periode er naartoe, zullen er volgens Steinebach in kunnen hakken bij beleggers, bedrijven en consumenten.

De geboren Zwollenaar overzag jaren de trends. Als econoom was hij „verbijsterd” over het compleet stilvallen van financiële markten toen Lehman Brothers in 2008 omviel. „Wat mij bijzonder beangstigd heeft, is dat de interbancaire geldhandel in kortlopende beleggingen, die normaal toch buitengewoon liquide is. Iedereen zette het geld in de kluis. Terugkijkend was onze grootste fout dat we toen in 2008 te laat waren met het terugbrengen van onze aandelenposities. We wisten toen wel dat het erg was. We hadden dat achteraf gezien eerder moeten terugdraaien – dat heeft onze klanten geld gekost. Daar was ook ik verantwoordelijk voor. Nu komt het beleggingscomité veel eerder bij elkaar.”

In de staart van zijn 35-jarige carrière - na de Nederlandsche Middenstandsbank, Crédit Lyonnais Bank Nederland, Generale Bank Nederland, MeesPierson (Fortis Bank) en nu bij ABN Amro MeesPierson - werd ook Steinebach weer verrast door de brexit.

„Economisch gezien is er nog niet veel gebeurd. Op de langere termijn voorzie ik welvaartsvermindering en Nederland wordt door die brexit harder geraakt dan het gemiddelde van de Europese Unie.”

De private bank houdt voor de komende jaren ook rekening met ‘asymmetrische schokken’ en sluit de ,,kans dat de marktwaardering excessief” wordt niet uit. Dus: beleggers moeten voorzichtiger met aandelen worden en cash gaan aanhouden om snel te switchen in beleggingen. „Het wordt beweeglijker.”

Economen voorzagen de val van Lehman niet. Er wordt gesproken over zeepbellen. Trekken ze opnieuw niet een te grote broek aan met wereldverklarende analyses?

Steinebach: „Natuurlijk hebben economen beperkte instrumenten. We moeten terughoudend zijn. Tegelijkertijd vragen onze klanten doorlopend: wat doet de rente, wat gaat de dollar doen, wat zijn risico’s? Terecht. Mijn vak is sneller geworden, ook door sociale media. Wij economen hebben niet meer de tijd om met de benen op tafel naar die lange termijn te kijken. Al zoek ik dat perspectief van langere trends wel. Maar er zijn massa’s klanten die er geen boodschap aan hebben. Daarnaast, er zijn heel veel zaken die wij met een zekere mate van onnauwkeurigheid wél goed hebben voorspeld.”

Steinebach ziet nu in de schuldenberg en schaduwbanken van China een fors maar beheersbaar risico. De renteverlaging en kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank houdt zijn steun. ,,Dat waar iedereen bang voor was, gierende inflatie, is daardoor niet gebeurd. Maar ik ben geschoold in de leer van de Bundesbank: je moet met monetair beleid niet experimenteren.”

,,Tegelijkertijd”, zo wijst hij naar zuidelijke eurolanden, „is het zeer terecht dat premier Rutte zegt dat het helpt als landen eerst hun eigen schuld verminderen.”

In de met $1000 miljard uitbreidende Amerikaanse staatsschuld ziet de econoom geen rode vlag. De schuld lijkt nog houdbaar. „Zolang mensen Amerikaanse staatsobligaties blijven kopen. Amerikanen kunnen zoveel geld creëren als ze willen. Dat knalt een keer, alleen is niet te bepalen wanneer. De dollar kan evengoed nog vijf jaar naar records gaan.”

U neemt met enig leedwezen vrij breed ‘financieel junkengedrag’ in de VS waar.

,,Telkens moet de rente lager en lager. Net als met de roep om belastingverlaging. Maar we willen wel goede voorzieningen met z’n allen. Ondertussen verkeert de helft van alle bruggen in de VS in slechtere staat dan waarvoor wij de bruggen bij Gorkum een tijdlang gesloten hebben. Voorzieningen vereisen belastingheffing.”

Hebben centrale bankiers met hun bijna ongebreidelde kapitaalsteun bitcoin mogelijk gemaakt? Die vraag bezorgt hem nu hoofdbrekens. ,,Want je moet relatief steeds meer risico nemen om een beetje rendement te behalen. In de ogen van velen zijn centrale bankbestuurders toch een weg ingeslagen die niet iedereen meer vertrouwen geeft. Hebben ze, doordat wantrouwen toeneemt, de weg vrijgemaakt voor de bitcoin? Ik weet het niet. Als oppotmiddel, rekeneenheid en ruilmiddel zie ik niet dat bitcoins dit systeem gaan vervangen.”

Overleeft uw bank de komst van fintechbedrijven?

,,Jawel. Al verandert de wereld snel. ABN Amro heeft, nadat ING er iets eerder mee begon, goede samenwerking met fintechs gevonden en kans gezien een aantal in te voegen. Misschien bestaan over tien jaar geen banken meer zoals we ze nu kennen. Wellicht zijn ze straks overgenomen door Google, Apple en Amazon, die in feite veel meer weten van onze klanten. Toen ING met big data begon was de wereld te klein. Tegelijkertijd geeft iedereen nu al zijn gegevens bloot aan dit soort partijen. Daar zit een risico.”