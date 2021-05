Autobouwers zitten zonder chips: $110 miljard omzet minder

Premium Financieel

’Omzetdaling Pharming in lijn met concurrenten’

Beleggers zetten de koers van Pharming op Hemelvaartsdag stevig lager, in reactie op de gemelde omzetdaling van 20% in het eerste kwartaal. Topman Sijmen de Vries is niet verrast door de terugval, die hij volledig toeschrijft aan de impact van de coronapandemie. „Concurrenten ondervonden dezelfde te...