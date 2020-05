Broodjeszaak die salaris halveert om corona teruggefloten

De eigenaar van een Turkse broodjeszaak mocht de salarissen niet zomaar halveren. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Amsterdam - De coronacrisis mag voor bedrijven geen reden zijn om het salaris van je personeel te halveren. Dat heeft rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die was aangespannen door een uitwisselingsstudent.