Rechter: salaris halveren om corona mag niet

Amsterdam - De coronacrisis mag voor bedrijven geen reden zijn om het salaris van hun personeel te halveren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een zaak die was aangespannen door een medewerker van een broodjeszaak.