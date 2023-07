Groei banenmarkt stokt: vooral bij detailhandel en sales zit klad erin

Amsterdam - De bomen groeien niet meer in de hemel voor iedereen die een baan zoekt. Vooral in de marketing, de sales en in de administratieve sector neemt het aantal vacatures af. Werkgevers zijn door de oplopende kosten en de verslechterende vooruitzichten voorzichtiger om nieuw personeel aan te nemen. Toch stonden er in juni online nog 460.000 vacatures open.

In de techniek groeit het aantal vacatures nog wel. De gemiddelde monteur kan kiezen uit tien banen. Ⓒ ANP/HH