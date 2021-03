’Nederlandse Tesla’ kijkt naar beursgang

Lightyear heeft net €40 miljoen opgehaald bij een investeringsronde onder leiding vam Zero Point Holding, een Zwiterse familie. Ook de ondernemers Rob van Gansewinkel en Anne-Marie van Rakhorst zijn als investeerders bij het innovatieve bedrijf ingestapt.

Leveringen

Met het opgehaalde geld wil Lightyear doorgroeien en toewerken naar leveringen van de elektrische auto Lightyear One aan het einde van dit jaar. In de zomer van 2019 is het eerste model gebouwd. De auto met de integratie van zonnepanelen op het dak en op de motorkap kan zichzelf opladen. De auto zou daardoor tussen de 400 en 800 kilometer op één batterijlading kunnen rijden. Het prijskaartje is vanaf €150.000.

Aan de bouw van de Lightyear werkt een team met grote ervaring in de autowereld samen. Zo zijn er onder meer werknemers afkomstig van elektrische autobouwer Tesla, maar ook bij de Formule 1-merken Ferrari en McClaren. Lightyear is in de laatste fase om een productiepartner te selecteren.

Topman en tevens medeoprichter bij Lightyear is Lex Hoefsloot. In een toelichting op de financieringsronde benadrukte hij op ’volle kracht toe te gaan werken naar de eerste leveringen’. Met studiegenoten van de Technische Universiteit Eindhoven was Hoefsloot ook actief met de bouw van de zonne-auto’s Stella en Stella Lux.