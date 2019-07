Een vijfde minder winst voor oliereus Total

De aangepaste nettowinst kwam uit op 2,9 miljard dollar (2,6 miljard euro), een afname van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was beneden de verwachtingen van analisten.

Total wijst erop dat de prijs voor aardgas in Europa en Azië met respectievelijk 36 procent en 26 procent is gedaald in de afgelopen periode. Dat had te maken met het warmere weer, waardoor de vraag naar gas afnam. Daarnaast nam het aanbod toe doordat gasconcerns in Rusland, Australië en Noord-Amerika meer gas op de markt brachten.

Winstgevende activiteiten

De productie van olie en gas van Total klom in het afgelopen kwartaal wel, met 9 procent tot het equivalent van bijna 3 miljoen vaten olie per dag.

Total maakte ook plannen bekend om voor ongeveer 5 miljard dollar aan bedrijfsonderdelen te verkopen. Daarmee wil het concern zich meer gaan richten op meer winstgevende activiteiten. Aandeelhouders worden beloond met een verhoging van het dividend over het tweede kwartaal, met ruim 3 procent tot 0,66 euro per aandeel.