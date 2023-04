Premium Het beste van De Telegraaf

’Europese aandelen favoriet, maar wacht op correctie’

Door Johan Wiering

Candriam verwacht dat Europese aandelen de komende maanden beter zullen blijven presteren dan Amerikaanse.

Vermogensbeheerder Candriam verwacht dat de recente inhaalslag van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse zal doorzetten. „Maar met bijkopen wachten we liever op een correctie, die we waarschijnlijk achten gegeven de voorziene economische groeivertraging in de VS”, meldt hoofd Europese aandelen Geoffroy Goenen van Candriam.