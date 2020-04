UWV: in deze sectoren is nu veel werk

„Wij begrijpen maar al te goed dat het vinden van werk nu een stuk lastiger is geworden. Maar er is ondanks deze onzekere periode nog steeds veel mogelijk”, zegt directeur Tof Thissen van UWV Werkbedrijf.

Zo is er in ziekenhuizen, waar personeel van andere afdelingen bijspringt op de ic’s, veel ruimte voor extra medewerkers. Ook de land- en tuinbouw is op zoek naar mensen, omdat de aankomende oogsten anders in gevaar komen. Door de stijging van het online winkelen groeit de vraag naar pakket- en postbezorgers en mankracht in de distributiecentra. Ook klantcontactcentra en ict-helpdesks hebben het erg druk.

Minder of zelfs geen werk is er momenteel in de horeca, de evenementenbranche, bij kappers, in kledingwinkels, de bouw, vakantieparken en de reiswereld.