Paus verzekerd van onze bloemenhulde

,,Enorm veel reacties heb ik gekregen op het artikel in De Telegraaf”, zei supermarkt-ondernemer Gerard van den Tweel onlangs in Nijkerk. Hij meldde in het Stan Huygens Journaal dat hij medestanders zocht om de Nederlandse bloemen-traditie met Pasen in Rome te behouden. „Nu zijn er genoeg middelen bij elkaar gebracht om het dóór te laten gaan!”, liet hij weten.

Bloemist Piet van der Burg uit Rodenrijs maakt het ontwerp voor de Nederlandse bloemenpracht, die in een gekoelde vrachtwagen op transport gaan in Rome. De bloeiende bollen, planten en snijbloemen worden voor vertrek vanuit de Keukenhof in Lisse op 12 april ingezegend door de Rotterdamse bisschop Hans van den Hende.

Ons land mag in de ogen van Van den Tweel deze kans niet kwijt: ,,Deze bloemenhulde wordt wereldwijd uitgezonden op tv. Een Nederland-promotie, waarvoor andere landen staan te trappelen om die over te nemen!”