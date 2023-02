ABN Amro boekt €1,9 miljard winst over 2022

Bekijk ook: ABN Amro zoekt nog groep gedupeerden woekerrente

Topman Robert Swaak spreekt van een „sterk einde van het jaar”. In het laatste kwartaal van vorig jaar kwam de winst uit op €354 miljoen. Dat is minder dan de €552 miljoen over dezelfde periode een jaar eerder, maar dat heeft te maken met een eenmalige post. Toen werden de resultaten beïnvloed door een grote boekwinst op de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam aan een vastgoedinvesteerder.

Posten

De nettowinst steeg in 2022 fors, van €1,2 miljard naar €1,9 miljard. Ook dat heeft te maken met eenmalige posten. In 2021 sloot ABN Amro een schikking van €480 miljoen met het Openbaar Ministerie wegens tekortkomingen bij de controle op witwassen.

Bekijk ook: Rente drijft winst ING omhoog in laatste kwartaal

„De financiële resultaten over 2022 werden gekenmerkt door de normalisering van het renteklimaat en lage kredietvoorzieningen”, zegt Swaak in een toelichting op de cijfers. Daardoor verdient ABN Amro meer geld met het uitlenen van het geld van spaarders. De bank verhoogt vanaf 1 maart de spaarrente van 0,25% naar 0,5%. Rabobank kondigde eind vorige maand een soortgelijke stap aan.

Ook hoeft ABN Amro minder opzij te zetten voor klanten die in de problemen komen. „De Europese economie is veerkrachtiger dan verwacht. Toch gaan we ervan uit dat de groei zal vertragen door de aanhoudend hogere energieprijzen en inflatie niveau. We zijn nog altijd voorzichtig wat betreft de gevolgen van de inflatie op de lange termijn”, aldus Swaak.